في رسالة خاصة.. ” الاتصالات ” تحذر من المساس بالحياة الشخصية

عادل الحربي(صدى):

أرسلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صباح اليوم الأربعاء، رسالة إلى المواطنين والمقيمين داخل المملكة على هواتفهم المتنقلة، في إطار دورها الإرشادي.

وحذرت الهيئة في رسالتها من المساس بالحياة الخاصة للآخرين وسوء استخدام الكاميرا في الهواتف المتنقلة، لما يعتبر جريمة تستحق العقاب.

وجاء نص الرسالة كالتالي ” أخي المواطن والمقيم، كن قدوة لغيرك بتجنب المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الكاميرا في الهواتف المتنقلة.. مع تحيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات “.