في رسالة خاصة.. ” الاتصالات ” تحذر من المساس بالحياة الشخصية
أرسلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صباح اليوم الأربعاء، رسالة إلى المواطنين والمقيمين داخل المملكة على هواتفهم المتنقلة، في إطار دورها الإرشادي.
وحذرت الهيئة في رسالتها من المساس بالحياة الخاصة للآخرين وسوء استخدام الكاميرا في الهواتف المتنقلة، لما يعتبر جريمة تستحق العقاب.
وجاء نص الرسالة كالتالي ” أخي المواطن والمقيم، كن قدوة لغيرك بتجنب المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الكاميرا في الهواتف المتنقلة.. مع تحيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات “.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 3 ساعات
من يتطرق المساس بحياة الناس الخاصه حيوان وكلنا يعلم اين مكان الحيوان في قفص ياليت يكون ردع للحيوانات ٠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27510 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب والي يبي يوثق حدث معين
كدليل أو لأثبات واقعه🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2842 ] نشر منذ 60 دقيقة
اللي يبي يوثق حدث معين او واقعه يقدمه للجهات المعنيه بدون نشره على المواقع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 5 دقائق
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