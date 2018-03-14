الفيديو الأول الذي يجمع بين كاظم الساهر و خطيبته الشابة

نورة الشهري(صدى):

تداول الفيديو الأول الذي يجمع بين القيصر ” كاظم الساهر ” وخطيبته الشابة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما نشره إعلامي لبناني عبر أحد الفضائيات.

حيث ظهر فيه قيصر الغناء العربي كاظم الساهر مع خطيبته الفتاة التونسية الشابة ” سارة أصيلة ” ، بعد أن قضت معه يوم في كواليس برنامج ” ذا فويس كيدز ” قبل أن إعلان خطوبتهما.

كما أكد المذيع اللبناني أن خطيبة كاظم الساهر كانت تتعمد عدم اظهار أي ردود فعل على وجهها تكشف حبها له أمام الجمهور، بالرغم من أنها كانت تلازمه معظم حفلاته قبل إعلان الخطوبة.

والجدير بالذكر أن كاظم الساهر قد أعلن خبر خطبته مؤخرًا، على الفتاة التونسية سارة، التي تبلغ من العمر 27 عاما، وتصغره بـ33 عامًا.