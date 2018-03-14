تركي آل الشيخ: أسعى لرفع الإيقاف عن محمد نور وتنظيم اعتزال يليق به

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ أنه يسعى إلى رفع الإيقاف عن لاعب الاتحاد السابق والمنتخب السعودي الأسطورة محمد نور وتنظيم مهرجان اعتزال يليق به.

وكان محمد نور قد أوقف بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته خلال مباراة جمعت اتحاد جدة مع الفتح في نوفمبر 2015، وأوقف بعدها في فبراير لمدة 4 أشهر، قبل أن تنقض لجنة الاستنئاف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات العقوبة السابقة وتكتفي بإيقافه 4 أشهر في بيان حمل 8 توضيحات تتعلق بالقضية.

وبعد ذلك صدر قرار من محكمة التحكيم الرياضي “كاس” بإيقاف محمد نور 4 سنوات، ليعلن اللاعب بعدها اعتزاله كرة القدم.