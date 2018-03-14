سوسن الشاعر: الدعم الإيراني دمار وهلاك للشعب القطري

طلال الضوي(صدى):

علقت الإعلامية سوسن الشاعر، اليوم الأربعاء، على زيارة الحرس الثوري الإيراني إلى قطر وإعلان دعم طهران إلى الدوحة.

وأكدت ” الشاعر ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن الدعم الإيراني يعني الدمار والهلاك للشعب القطري، ليتكرر المشهد العراقي من جديد.

وقالت في تغريدة لها ” تنكسيري ابن الشريفة قائد من الحرس الثوري الإيراني في الدوحة يعلن دعمه لقطر على فكرة هم يعلنون دعمهم للعراق ايضًا و انظروا حال العراق و اينما تدعم الشريفة يكون الدمار حفظ الله شعب قطر من الدعم الإيراني “.

وكان نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أكد أثناء زيارته الرسمية إلى الدوحة، على دعم إيران الكامل لقطر حكومةً وشعبًا وسعيها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

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