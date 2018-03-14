رحيل ” إيملي نصرالله ” عن 87 عاما.. و الحريري: فقدنا شعلة من رموز الأدب

أماني الغامدي(صدى):

رحلت الأديبة اللبنانية العالمية، إميلي نصر الله عن عالمنا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 87 عاماً.

يذكر أن أول رواية لها كانت ” طيور أيلول ” ونشرت عام 1962 ، وحازت على من خلالها على ثلاث جوائز أدبية، كما ونشرت لاحقا عدداً من الروايات والمجموعات القصصية للأطفال.

وتضم هذه الروايات: شجرة الدفلى، الرهينة، وتلك الذكريات، والجمر الغافي، وكذلك مجموعا من قصص الأطفال ومنها : يوميات هر، وجزيرة الوهم، وعلى بساط الثلج، بالإضافة إلى عملها الموسوعي في 6 أجزاء ” نساء رائدات من الشرق ” .

ونعى سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني رحيل ” إيملي ” قائلاً : ” بغياب الأديبة إميلي نصرالله يخسر لبنان والعرب اليوم شعلة من رموز الأدب والإبداع اللبناني ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية مضافة لوطننا وعالمنا العربي ” .