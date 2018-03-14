رحيل ” إيملي نصرالله ” عن 87 عاما.. و الحريري: فقدنا شعلة من رموز الأدب
رحلت الأديبة اللبنانية العالمية، إميلي نصر الله عن عالمنا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 87 عاماً.
يذكر أن أول رواية لها كانت ” طيور أيلول ” ونشرت عام 1962 ، وحازت على من خلالها على ثلاث جوائز أدبية، كما ونشرت لاحقا عدداً من الروايات والمجموعات القصصية للأطفال.
وتضم هذه الروايات: شجرة الدفلى، الرهينة، وتلك الذكريات، والجمر الغافي، وكذلك مجموعا من قصص الأطفال ومنها : يوميات هر، وجزيرة الوهم، وعلى بساط الثلج، بالإضافة إلى عملها الموسوعي في 6 أجزاء ” نساء رائدات من الشرق ” .
ونعى سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني رحيل ” إيملي ” قائلاً : ” بغياب الأديبة إميلي نصرالله يخسر لبنان والعرب اليوم شعلة من رموز الأدب والإبداع اللبناني ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية مضافة لوطننا وعالمنا العربي ” .
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