شراكة مجتمعية بين تعليم مكة والمعهد الصناعي لطلاب الإعاقة الفكرية 

سعيد العجل(صدى):

ضمن شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة وبين المعهد الثانوي الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، يقوم المعهد الصناعي الثانوي حالياً بتدريب 40 طالبا من طلاب الإعاقة الفكرية وتحت إشراف معلميهم لمدة فصل دارسي ابتداء من يوم الأحد الموافق: 19/ 5/ 1439هـ ، كأول مبادرة من نوعها.

وعبر مدير المعهد الثانوي الصناعي المهندس سفر الغامدي عن سعادته بهذا التعاون بين المعهد وتعليم مكة، وثقته وتفاؤله بنجاح هذه المبادرة التدريبية بالمستقبل القريب لإيجاد البيئة المناسبة التي تخدم هذه الفئة الغالية في سوق العمل بعد تخرجهم بإذن الله تعالى.

كما قدم مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبد الله السلمي شكره الخاص لإدارة المعهد الثانوي الصناعي بمنطقة مكة وكافة منسوبيها المعهد قبول الفكرة ورحابة والتعاون والتوجه البناء لتبني تدريب هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي سوف يقوم بزيارة خاصة للمعهد الثانوي الصناعي يوم الأحد القادم الموافق: 1/ 7/ 1439هـ عند التاسعة صباحاً؛ للاطلاع عن كثب على هذا البرنامج التدريبي والجهود المبذولة من قبل المعهد الثانوي الصناعي في تدريب هذه الفئة الغالية من طلاب التربية الخاصة بتعليم مكة المكرمة.