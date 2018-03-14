” الحبيب ” عن الزواج الثاني: الاحتياج الجنسي أحد أركان الحب عند الرجل
أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن اهتمامات ورغبات الزوج الجنسية، قد تكون أحد دوافعه لطلب الزواج للمرة الثانية، قائلًا: ” الفضول والاحتياج الجنسي، أحد اركان الحب عند الرجل، فالحب عند الرجل يبدأ بالجنس، وقد ينتهي عند المرأة بالجنس ” .
ونصح ” الحبيب ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، المرأة التي يتقدم لها الرجل؛ لتكون ” زوجة ثانية ” ، أن تتحرك في نطاق احتياجات ورغبات هذا الرجل، قائلًا: ” يجب على المرأة أن تعطي الحب للرجل بطريقته، وأن يعطي الرجل الحب للمرأة بطريقتها، فكلًا منهما له بنيته وتركيبته الخاصة ” .
د. طارق الحبيب:
هذه نصيحتي لمن عُرض عليها أن تكون "زوجة ثانية"..
الحب يبدأ عند الرجل بالجنس، وقد ينتهي عند المرأة بالجنس#التعدد_نفسيا#برنامج_ياهلا@Talhabeeb pic.twitter.com/Wt9Iz4MiGM
— خليجية (@Khalejiatv) March 14, 2018
.[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحب او العلاقة اذا كانت بالطريقة السليمة تكون شحنات ايجابية متبادلة يكتسبها ويعطيها الانسان , يحتاجها الجسم للاستمرار بحيوية ويحتاجها الدماغ لتركيز ذهني اكثر , العلاقة الحميمة هي من تشحن الخلايا العصبية ف الدماغ بالطاقة الايجابية وتحدث هالة من الطاقة الايجابية تحيط بالانسان لساعات طويلة . اما اذا كانت العلاقة بالطريقة غير الشرعية او غير السليمة فهي تكون العكس وتأثر على جسم وعقل ونفسية الانسان ! الامر اشبه بشحن بطارية فارغة بالطاقة الكهربائية وافراغ بطارية كهرباء مشحونة !