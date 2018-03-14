” الحبيب ” عن الزواج الثاني: الاحتياج الجنسي أحد أركان الحب عند الرجل

عادل الحربي(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن اهتمامات ورغبات الزوج الجنسية، قد تكون أحد دوافعه لطلب الزواج للمرة الثانية، قائلًا: ” الفضول والاحتياج الجنسي، أحد اركان الحب عند الرجل، فالحب عند الرجل يبدأ بالجنس، وقد ينتهي عند المرأة بالجنس ” .

ونصح ” الحبيب ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، المرأة التي يتقدم لها الرجل؛ لتكون ” زوجة ثانية ” ، أن تتحرك في نطاق احتياجات ورغبات هذا الرجل، قائلًا: ” يجب على المرأة أن تعطي الحب للرجل بطريقته، وأن يعطي الرجل الحب للمرأة بطريقتها، فكلًا منهما له بنيته وتركيبته الخاصة ” .