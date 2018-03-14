” التخصصات الصحية ” تقر شروطا جديدة لممارسة مهنة ” الصيدلة “

علي القحطاني(صدى):

أقرت اللجنة الدائمة للإشراف على اختبار رخصة ممارسة مهنة الصيدلة، اليوم الأربعاء، محتوى وخارطة الاختبار، والذي قد تم نشره في الموقع الالكتروني لها.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته هيئة التخصصات الصحية، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث نوهت الهيئة، بأنه إبتداءً من العام الميلادي القادم، سيكون الاختبار لزامًا على جميع من يريد ممارسة مهنة الصيدلة.

وأتاحت الهيئة، الإطلاع على التفاصيل والتعليمات والشروط الخاصة بالاختبار، من خلال الرابط التالي: هنا

كما أشارت الهيئة، إلى أن اجتياز الاختبار، يهدف إلى التأكد من تحقيق الحد الأدني من الكفاءة في الممارسة لمهنة الصيدلة بالمملكة، وذلك تحقيقًا لسلامة المرضى والمجتمع.