بالفيديو.. غواص ينقذ سمكة قرش أبيض بشجاعة

مكسيكو(صدى):

أقدم غواص شجاع على إنقاذ سمكة قرش أبيض ، بوضع يده يديه تحت فمها ودفعها بعيدا عندما اصطدمت بقفص يقف بداخله.

وكان ” إيلي مرتينز ” يغوص قبالة جزيرة جدللوبي في المكسيك عندما اقترب القرش الضخم من قفصه وحاول عضه.

وظهر مرتينز يحتمي بالقفص ليلقي نظرة دقيقة على أسماك القرش مع مجموعة من الغواصين، لكن يبدو أن عصا سيلفي يحملا أحد الغواصين أثارت اهتمام سمكة قرش ضخمة وحاولت عضها، لكن رأسها أصبحت عالقة بين قضبان قفص مرتينز.

ويمكن رؤية الغواص يضع يده بهدوء على رأس السمكة ويحاول مساعدتها بدفعها بعيدا عن القضبان.