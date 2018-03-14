” أمانة الرياض ” تكثف جهودها في إزالة المخالفات والتشوهات البصرية بالمنطقة

عادل الحربي(صدى):

شنت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، حملات رقابية مكثفة على عدد من الأحياء والمراكز، لرصد المخالفات و معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض.

حيث نظمت بلدية العريجاء، جولات يومية على الباعة الجائلين المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وحماية للمشهد البصري لمدينة الرياض من التشويه، وسلمت الخضار والفاكهة التي رصدتها للجمعيات الخيرية.

كما ضبطت طوارئ صحة البيئة بـ ” أمانة الرياض ” ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، استراحة بحي المناخ، يستخدمها عمالة وافدة لتخزين البيض وتغيير تاريخ الصلاحية، حيث أتلفت 660 طبق بيض غير صالح للاستهلاك، وجاري استكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين.

وفي السياق ذاته، نفذت أمانة الرياض، ممثلة بإدارة صحة البيئة وبلدية النسيم، زيارات رقابية على 352 منشأة تجارية، رصدت خلالها 86 مخالفة تنوعت ما بين تدني النظافة العامة و الشخصية و عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

فيما نظمت الأمانة، ممثلة بإدارة الراحة والسلامة، حملات لمنع البيع الجائل المخالف في حيي ” الفوطة والبطحاء ” ، وصادرت البضائع المعروضة بطريقة تخالف الأنظمة، وذلك بغرض على المظهر الجمالي للمنطقة.

كما قامت أمانة الرياض، ممثلة بإدارة الراحة والسلامة، بعدة جولات رقابية في أحياء شمال الرياض، لمنع البيع الجائل المخالف، باشرت خلالها 17 بلاغًا، فيما جرى تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ومن ناحية أخرى، أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية الحائر، عددًا من المحلات التجارية التي تقدم الأغذية، لمخالفتها اشتراطات النظافة، وتشغيلها لعمالة لا تحمل شهادات صحية.

بالإضافة لذلك، أغلقت أمانة الرياض، ممثلة في بلدية الملز، 21 محلاً بحي المربع، يزاول فيها نشاط الخدمات العامةبدون تراخيص نظامية، في حين جرى تطبيق الأنظمة بحقهم، حفاظاً على سلامة وراحة السكان بالعاصمة الرياض.