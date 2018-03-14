الأزمة الإنسانية بعفرين تتصاعد.. ومقتل 11 مدنيا بسبب القصف

دمشق(صدى):

قتل ما لا يقل عن 11 مدنيًا في مدينة عفرين شمال سوريا، نتيجة العدوان الذي يشنه الجيش التركي على المنطقة، واستمرار محاولات محاصرة المدينة من قبل القوات التركية ومسلحي المعارضة الموالين لها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمة الإنسانية التي يعاني منه سكان المنطقة، والمناطق المحيطة لها، حيث نزح الآلاف من المدنيين من قرى وبلدات عفرين الحدودية إلى المناطق الداخلية وإلى مركز المدينة.

وتنقطع خطوط إمداد المياه بالكامل عن عفرين بسبب القصف الشديد على سد ميدانكي، وبات آلاف المدنيين محرومين من المياه.

يذكر أن الجيش التركي كان قد زعم تطويقه للمنطقة بالكامل، أمس الثلاثاء، بينما نفت وحدات حماية الشعب الكردي هذا الأمر، مؤكدة استمرار قتالها للحفاظ على أرضها.

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