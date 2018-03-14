تعليم الرياض يدعو إلى تفعيل مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالمدارس

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دعت إدارة تعليم الرياض جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمرحلة المتوسطة والثانوية إلى تفعيل مشروع مسابقة الخط العربي والزخرفة الإسلامية وحث الطلاب على المشاركة في منافساته التي تقام على مستوى المملكة وتستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن المشروع هو أحد المشروعات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني التربوي للثقافة والفنون والذي يسعى إلى الارتقاء بمخرجات التعليم وتحسين أداء الطلاب والطالبات للمنافسة على المستويات الدولية والاستفادة من الإرث العلمي والحضاري للفنون الإسلامية في برامج النشاطات الفنية مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق إعتزاز الطلاب باللغة العربية وبالخط العربي وتدريبهم على طرق الكتابة السليمة وفق قواعد الخط العربي وأنماط الزخرفة ومدارسها وإبراز الجماليات الفنية والقيم التشكيلية .

من جهته أوضح رئيس قسم النشاط الفني بتعليم الرياض الأستاذ سليمان الرويشد أن المشروع الذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية يمر بثلاث مراحل, مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بالمدارس حيث يتم تنفيذ المشروع وترشيح المشاركات المتميزة والرفع بها لإدارة النشاط الفني بالإدارة تليها مرحلة تحكيم الأعمال المشاركة وفق المعايير واللوائح وترشيح المشاركات الفائزة التي تدخل ضمن التصفيات النهائية على مستوى المملكة ثم مرحلة التصفيات النهائية والتي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة ويتنافس فيها الطلبة المتأهلين من كل إدارة تعليمية .

وأشار إلى أنه يمكن التواصل لمزيد من المعلومات مع قسم النشاط الفني أو زيارة بوابة النشاط الطلابي على الرابط هنا لافتًا إلى أن آخر موعد لاستلام الأعمال الثلاثاء ٣ /٧/ ١٤٣٩ هـ وذلك بإرسالها على عنوان الإدارة العامة : الرياض – الإدارة العامة للتعليم – إدارة النشاط الطلابي – قسم النشاط الفني – حي الملز طريق الجامعة .