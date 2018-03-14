القبض على 3 أشخاص بتهمة تفجير مسجد في أمريكا

واشنطن(صدى):

كشف مدعون أمريكيون، أن السلطات الأمريكية تمكنت أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ولاية إيلينوي بتهمة تفجير مسجد خارج مدينة مينا بوليس 2017 الماضي.

وأوضح المدعون أن الثلاثة أشخاص يواجهون اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي فى بلومينجتون بمينيسوتا فى الخامس من أغسطس؛ مما ألحق أضرارًا بالمبنى، لافتين إلى عدم وجود خسائر في الأرواح.

وأضاف المدعون، أن المتهمين يواجهون أيضًا تهمًا بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع فى تفجير مركز خاص بصحة المرأة فى شامبين بإيلينوي في 7 من نوفمبر الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أكد أن الحوادث التي تستهدف المسلمين والمعادية لهم زادت بنسبة كبيرة عقب الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2016، ومنها تلك الحادثة التي حدثت في منطقة مينيسوتا، والتي تضم أكبر جالية صومالية.