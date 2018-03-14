إجلاء 300 شخص من الغوطة.. وحقوقية: النظام يظهر لا مبالاة فظيعة

دمشق(صدى):

أعلنت السلطات الروسية، عن إجلاء أكثر من 300 شخص لغوطة دمشق الشرقية منذ فتح الممر الإنساني، ويتواجدون في مركز إيواء مؤقت حيث يتم تقديم المساعدات لهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قصف النظام السوري على الغوطة الشرقية، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مئات المقاتلين غادروا في حافلات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها، اعتبرت مسؤولة حقوقية رفيعة في الأمم المتحدة، أن الاستخفاف بالمطالبات بوقف إطلاق النار في سوريا يظهر ” لا مبالاة فظيعة ” بمعاناة ملايين الأطفال الذين هم بأمسّ الحاجة للإبعاد عن دائرة العنف.