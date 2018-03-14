تذبذب أسعار النفط بين التراجع والاستقرار

عادل الحربي(صدى):

تشهد أسعار النفط تذبذبًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجع، متأثرة بتقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن ارتفاع المخونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.2% إلى 64.53 دولار للبرميل، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 60.72 دولار للبرميل.

وكانت تقديرات معهد البترول الأمريكي أشارت، مساء أمس، إلى ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي إلى 428 مليون برميل، وشط ترقب الأسواق البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم.