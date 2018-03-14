حقيقة زواج عبدالله بالخير من هيفاء وهبي

نورة الشهري(صدى):

عادت شائعة زواج المطرب الإماراتي عبدالله بالخير من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مرة أخرى، وذلك علي لسان ” بالخير ” بعد ظهوره على قناة العربية الفضائية، عندما سأله المراسل عن نيته في الزواج من فنانة أخرى.

حيث قال ” بالخير ” : إن أصداء خبر زاوجه بـ ” هيفاء ” لا تزال مستمرة وتلاقي رواجًا بالرغم من مرور أشهر عليها.

وجاء ذلك بعد التصريح الذي قاله عبدالله بالخير لأحد القنوات الإماراتية في ديسمبر 2017، إنه تزوج سرًا من هيفاء وهبي، لكن زواجه بها لم يستمر كثيرًا بسبب جمالها الطاغي الذي لم يقدر على تحمله وتم الانفصال بينهما.

والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي لم ترد على تصريح ” بالخير ” بطريقة مباشرة في ذلك الوقت، واكتفت فقط بكتابة رد غير مباشر عبر حسابها الشخصي عبر ” سناب شات “.

وقالت هيفاء فيه : ” شو هالمسخرة ! قرفتوني عيشتي وكرهتوني بإسمي من كثر ما طلعت عليه إشاعات بيكفي بقى كذب يا صحافة والله العظيم عيب.. أرجوكم حلّو عني تعبتوني “.