بالفيديو.. إمرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو لامرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح وسط الشارع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، مشادة كلامية بين المرأة وفتاة وفجأة انهالت الأخيرة بالضربات القوية عليها لتدخل أخرى في العراك مما تسبب في ضربها هي الأخرى بطريقة مروعة.
منشن ال عايز تعمل فيه كده 😂😂
Posted by You are my Life on Monday, March 12, 2018
رند[ عدد التعليقات: 8427 ] نشر منذ 1 ساعة
لتدخل أخرى في العراك مما تسبب في ضربها هي الآخرى بطريقة مروعة😂😂🤣
’’
آرب فقشت رأسها تستاااااهل [ الملقوفة ] من تدخل فيما لايعنيه لقي مــالايرضيه.
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2462 ] نشر منذ 20 دقيقة
أعوذبالله
بقرة هايجة