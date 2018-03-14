  • الأربعاء 14

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. إمرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح

بالفيديو.. إمرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح

بالفيديو.. إمرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو لامرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح وسط الشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، مشادة كلامية بين المرأة وفتاة وفجأة انهالت الأخيرة بالضربات القوية عليها لتدخل أخرى في العراك مما تسبب في ضربها هي الأخرى بطريقة مروعة.

منشن ال عايز تعمل فيه كده 😂😂

Posted by You are my Life on Monday, March 12, 2018

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8427 ] نشر منذ 1 ساعة

لتدخل أخرى في العراك مما تسبب في ضربها هي الآخرى بطريقة مروعة😂😂🤣
’’
آرب فقشت رأسها تستاااااهل [ الملقوفة ] من تدخل فيما لايعنيه لقي مــالايرضيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *