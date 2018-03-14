بالفيديو.. إمرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو لامرأة بدينة تعتدي على فتاتين بالضرب المبرح وسط الشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، مشادة كلامية بين المرأة وفتاة وفجأة انهالت الأخيرة بالضربات القوية عليها لتدخل أخرى في العراك مما تسبب في ضربها هي الأخرى بطريقة مروعة.