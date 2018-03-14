” الجمارك ” تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 2 كيلوجرام من ” الهيروين ” المخدر

عادل الحربي(صدى):

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت 2,232 كيلوجرام,

وأوضح مدير عام الجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال ثلاثة محاولات لتهريبها, حيث أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وبعد عرضه على جهاز فحص الأحشاء أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على 80 كبسولة تحتوي جميعها على 577 جرام من مادة “الهيروين” المخدرة.

وأضاف الرحيلي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط المحاولتين الأخرى لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغ وزنها 1,655 جرام موزعة على عدد 205 كبسولة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيأت الجمارك السعودية منذ فترة طويلة كافة السبل التقنية بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.