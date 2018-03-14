العمل على إنهاء إجراءات ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات

علي القحطاني(صدى):

صرح وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أنه يجري الآن، العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة، بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات، اللاتي سبق لهن العمل كبديلات، وشمول الإعانة الشهرية المالية، التي تُصرف لأولاد المعلم المتوفى، وأولاد المعلمة المتوفاة، وذلك من تاريخ صدورهما.

وأوضح ” العيسي ” ، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين محل اهتمام المسؤولين في وزارة التعليم، كما يجري العمل، على إنهاء الإجراءات المتعلقة، بكلا القرارين من تاريخ صدورهما، ملفتًا الانتباه إلى أن مثل هذه القرارات تحمل أبعادًا مستقبلية؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، وفق الظروف المناسبة وبما يتماشى مع سياسة التعليم في المملكة.

يُذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق أمس، على قيام وزارة التعليم، بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات، اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين.