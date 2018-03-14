بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تشيد بوطنها الثاني ” السعودية “

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت المطربة اللبنانية ونجمة ” ستار أكاديمي ” ، ليلى اسكندر، للهجوم الشديد من قبل عدد من النشطاء؛ وذلك بسبب تغريدتها الأخيرة على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “.

حيث ظهرت ليلى في التلفزيون السعودي بالحجاب في اليوم العالمي للمرأة، وأثارت بذلك جدل الكثير، مما دفعها للرد علي كل هذا الهجوم بتغريده ساخنة على تويتر.

وقالت ليلى في تغريدتها على تويتر : ” سأتلقى كل أنواع الشتائم إن كان هذا الثمن في حبك يا وطني الثاني والأول .. وطن حبيبي إلى الأبد .. شكرا لتكريمي من القناة الاولى وعذرا لمن استفزه “.

مع العلم أن ليلى إسكندر قد أعلنت في مقطع فيديو بثته عبر ” انستجرام ” قبل أشهر قليلة، أنها مسلمة، مشيرة إلى أنها لم تكشف عن ذلك من قبل.

و أكدت من خلال هذا الفيديو، ما تداولته الأخبار عنها قبل أشهر، بدخولها للدين الإسلامي، وظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب في أحدث جلسة تصوير لها بعد إعلان إسلامها مؤخرًا.