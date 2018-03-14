في ظل موقف الهلال الصعب.. تجدد إصابة ” خربين ” تقلق الزعيم
لم تمر أيام على تنفس الهلال الصعداء بعودة مهاجمة السوري عمر خربين من الإصابة، ليتلقى الزعيم ضربة قاسمة جديدة.
وتعرض” خربين ” لإصابة جديدة، في ظل مرور الزعيم بفترة ليست جيدة عقب النتائج السلبية في البطولة الآسيوية، واقتراب الأهلي من صدارة دوري المحترفين بفارق نقطة.
ويشعر الهلال بالقلق إثر الكدمة التي تعرض لها ” خربين ” في مران أمس الثلاثاء؛ حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم؛ للأطمئنان عليه، وتحديدة مدى خطورة الإصابة.
وتغيب ” خربين ” لفترة كبيرة عن الزعيم الفترة الماضية إثر إصابته، في ظل إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يزيد الأمر سوءً دخل صفوف الزعين الذي يعاني من تذبذب وارتباك الفترة الحالية.
ومن المقرر أن يواجه الزعيم نظيره القادسية، الجمعة المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 من دوري المحترفين
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 6590 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب عااادي جدا
يوجد افضل منه في المحليين
نفخه اعلامية نتيجتها السقوط
الراااااقي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 49 دقيقة
من كذا واردى ان شاء الله
الراااااقي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 46 دقيقة
وبعدين من متى والهلال يعتمد على لاعب واحد ؟
هذا اعلامهم يطبطب عليهم ويلتمس لهم الاعذار فريق لايشرف واساء للكره السعوديه في المحافل الدوليه ، فقط داخليآ بحكم الدفع الرباعي..
الراااااقي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 44 دقيقة
ان شاء الله القادسيه تأخذ نصيبها منه يوم الجمعه..