في ظل موقف الهلال الصعب.. تجدد إصابة ” خربين ” تقلق الزعيم

نواف السالم(صدى):

لم تمر أيام على تنفس الهلال الصعداء بعودة مهاجمة السوري عمر خربين من الإصابة، ليتلقى الزعيم ضربة قاسمة جديدة.

وتعرض” خربين ” لإصابة جديدة، في ظل مرور الزعيم بفترة ليست جيدة عقب النتائج السلبية في البطولة الآسيوية، واقتراب الأهلي من صدارة دوري المحترفين بفارق نقطة.

ويشعر الهلال بالقلق إثر الكدمة التي تعرض لها ” خربين ” في مران أمس الثلاثاء؛ حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم؛ للأطمئنان عليه، وتحديدة مدى خطورة الإصابة.

وتغيب ” خربين ” لفترة كبيرة عن الزعيم الفترة الماضية إثر إصابته، في ظل إصابة كارلوس إدواردو بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يزيد الأمر سوءً دخل صفوف الزعين الذي يعاني من تذبذب وارتباك الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يواجه الزعيم نظيره القادسية، الجمعة المقبل، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 من دوري المحترفين