السواحة: الاعتماد على 3 ركائز لبناء قصة التحول الوطني

سعيد العجل(صدى):

‫صرَّح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، أن هناك ثلاثة ركائز تعتمد عليها الوزارة لبناء قصة التحول الوطني، وهي: البنية التحتية الرقمية، البيئة الرقمية‬، و الثقافة الرقمية‬.

جاء ذلك في حفل إطلاق التوجهات الإستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث أكد أنه تم الوصول إلى 300 ألف منزل بالألياف الضوئية خلال 5 أشهر، مشيراً إلى أنه تم التركيز على تدريب ٣٠٠٠ من الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة.

كانت الوزارة قد وعدت القطاع الخاص بتقديم 7 إجراءات تحفيزية لهم، وهي : تخفيض تكاليف إجراء الأعمال، تقديم خدمات عالية الجودة، سن تشريعات جديدة صديقة لبيئة الأعمال، تزويد الخريجين والموظفين بالمهارات الرقمية، رفع الخدمات الحكومية بصورة أسرع وتكلفة أقل، وكذلك تسهيل الوصول إلى تلك المهارات، بالإضافة إلى تطوير سلع ومنتجات النمو الاقتصادي.