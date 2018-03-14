بلدية صامطة تبدأ بإزالة التشوهات البصرية من قرى المحافظة

تركي السالم(صدى):

بدأت بلدية محافظة صامطة بالعمل في القرى التابعة لها لإزالة مخلفات البناء والأنقاض والأشجار الضارة وردم المستنقعات وتسوية أسطح التربة من الأراضي الفضاء وحول المدارس والتجمعات السكانية، وذلك ضمن مبادرة ” إزالة التشوه البصري ” بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن البلدية ومن خلال مبادرة الحد وإزالة التشوهات البصرية، شرعت بالعمل من قرية أبو حجر الأعلى، التابعة لنطاق خدمات البلدية، وذلك لتحسين المنظر العشوائي وتحويله إلى بيئة حضارية.

وبين أن فرق النظافة بمعداتهم قامت بإزالة المخلفات والتشوهات البصرية بالقرية، حيث تم رفع ما يقارب ١٤٤ متراً مكعباً، من مخلفات البناء والمخلفات الصلبة ذات الأحجام الكبيرة، كما تم رفع عدد من الأشجار الضارة والمواد العضوية تقدر بـ ٣٦ طن، كما تم ردم ٥ من المستنقعات و ٣ حفريات كبيرة تقدر بـ ٢٢ طن من التربة النظيفة.

وأشار المهندس الدغريري إلى أن البلدية تهدف إلى معالجة التشوهات البصرية بجميع مظاهرها بالمحافظة وبقية القرى التابعة لها، التي ستسهم في تحسين البيئة العمرانية والصحية، وتندرج تحت مشروع ومبادرة ” إزالة التشوه البصري ومواصلة الانطلاق لمعالجة ذلك، من خلال هدف رفع مستوى الوعي المحلي بأهمية العمل على إزالة التشوهات البصرية الموجودة بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها، ولتحسين المظهر والصورة التي تسعى إليه البلدية، موضحاً أن البلدية تأمل من المواطنين التعاون معها بكل ما من شأنه إزالة التشوهات البصرية بمحافظة صامطة والقرى التابعة لها.