العملات الرقمية تواصل تعافيها الهامشي وسط تذبذب

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملات الرقمية تعافيها الهامشي خلال تداولات، اليوم الأربعاء، متأثرة بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي الداعية إلى تحرك لضبط تداول هذه الأصول.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.30% إلى 9171 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لعدما تداولت بين النطاق 9500 و 8800 دولار أمس الثلاثاء.

كما صعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.40% إلى 694 دولار، وزادت ” الريبل ” بنسبة 0.30% إلى 79 سنتًا، بينما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.30% إلى 1044 دولار.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تذبذبًا في ظل هذا التعافي الهامشي، حيث بلغت اليوم 374 مليار دولار، دون تغير عن المستوى المسجل أمس بالرغم من بلوغها 382 مليار دولار في بداية تعاملات الأمس.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستين لاغارد ” دعت، أمس الثلاثاء، المنظمين حول العالم لضبط تداول العملات الرقمية، قائلة إن هذه الأصول الافتراضية مثل ” بتكوين ” يمكن استخدامها من قبل المجرمين والإرهابيين.