معلمة تخدع زوجها بحيلة غريبة ليعلمها قيادة السيارة
تحايلت معلمة سعودية على زوجها ليعلمها قيادة السيارة، بشائعة أن الوزارة عممت على إدارتها المختلفة في كافة مناطق المملكة بإلزام منسوباتها بتعلم قيادة المركبة.
وتداولت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل معها العديد من الناشطين، والتي جاء فيها أن المعلمة ابتكرت هذه الحيلة بمشاركة عدد من صديقاتها بعد رفض زوجها قيادتها للسيارة.
في السياق ذاته تفاعلت وزارة التعليم، وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إن ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح، مضيفاً أن الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة.
وأشار إلى أن من واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 2 ساعتين
تتعاقب سنه ماتسوق-الكذب حرام يامعلمه-
محمد سعد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوهم يسوقون المعلمات البنوك ماتشيل من كثر فلوسهم احسن يسوقون ويجربون المصاريف واصلاح السيارات وغيرها طعلو الذهب الي في البنوك .
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم بالله العظيم لو انه انا انه ماتقعد بذمتي ولا دقيقة اي وحده تكذب على زوجه ليست ثقه رحم الله آبائنا كانو رجال وقليل من ورث الرجولة ٠
فيصصص[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش محنة السواقه هذي عند الحريم
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذبه بيضاء لانه قال يخصمون عليها والايفصلونها وهواكيد يلهف منها شهريا مايبغي الفلوس تروح ذكيه الحرمه ذي لامناجر ولاشي
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 2 ساعتين
سوقعا ماشي ماتقعد بذمتي تتزوج والشمس ماغابت بتقعد علي ذكراك علي شان تسوق احسن من سواق تطلع معه مو محرم لها
بو رياض الواسي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم ان الوفاء لايحتاج الى اذن وان …………………………………………………………
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين
أن كيدهن عظيم تعلموني فيهم
هذي المفروض يمسكونها حقون الي يقالها الذباب الكتروني الشركة العامة حقت محاربة حوادث المعلومية الي يمسكون حقون توتر وفاس بك وسنب شت اذا طلعو شايعات والمفروض تفصل من عملها وتنجلد وتسجن خمس سنوات أو غرامة خمسه مليون ريال على حساب النظام أو كلاهم مع بعض بسبب ماسوته من ببلبه في الشارع العام
وأثارة النعره
العتيبي[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
٩٩% من الكذب مصدرة النساء هذي وهي معلمة مربية اجيال اذا تكذب على اقرب الناس لها وش بتعلم طالباتها من المفترض على ادارة التعليم فصلها لان فيها صفة المنافق اذا تحدث كذب
ودع اليأس وسافر وغربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي متزوج الى الآن او مطلق او أرمل انصحه بالمغرب العربي ( دين ، ثقافه ، علم ، احترام ، رومانسية ) افظل من تأخذ وحده تكلفك الآلاف الريالات وديون واخرتها مشاكل وطلاق ولا علم ولا ثقافه وهمها انها تكون رجال وتتجرد من انوثتها
دمعة بعير[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
المصيبة كانت سوت حادث ولصقن ديوده بالدركسون وجو الدفاع المدني يبون يقصون الدركسون لازم محرم
والله من كثر العلوك والشباصات بسياراتهن ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الي يبي يستغل الفرصة يفكر بورشت سيارات وانا اضمن له الربح بعد الله بس اهم شي تكون لون الورشة بناتي وفيه كفي ودونات
خلوهن يسقن المعلمات علشان يخففن من قائمة الانتظار للمعلمات هالي جالسات في بيوتهن وماحصلهن تعيين والله من كثر الحوادث
ابي اشري سطحه والعب يلى
ودع اليأس وسافر وغربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ودع اليأس و سافر و اغربِ
و اجتلى الحسن بأرض المغربِ
و اغتنمها فرصةً يا صاحبي
و امتع القلب بنيل المطلبِ
جُمّعت في غيدها كل المنى
فتنة الغرب نطق العربِ
دارها البيضاء فردوس الدنا
هي مهوى الغيد للمستعذبِ
كم على الأطلس في عالي الضراء
قد لهونا باصطياد الشهبِ
و أريج الزهر في ساحاتها
مزج المسك بطيب العُشُبِ
و بمكناسٍ لنا فيها رؤى
سهرُ الليل و شطح اللعبِ
و بفاس العز في آثارها
عشتُ بالتاريخ عبر الحقبِ
وعلى طنجةِ غازلنا الهوى
في أصيلٍ كانسكاب الذهبِ
و تجلى الفجر في فيروزها
فتنادوا ورقها للطربِ
يا لنفسي قد لقت صبوتها
في رباط الحُسن قيد الطلبِ
و صفاء العيش في خلجانها
قد تعدى وصف ما بالكتبِ
إن في المغرب إخوانٌ لنا
قد تحلوا بسمات الأدبِ
و تَعالوا بمليكٍ قدرهُ
و تسامى بشريف النسبِ
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني زوجها مايكذب عليها الازواج يكذبوا علي بعض معروفه
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6757 ] نشر منذ 1 ساعة
اكثر من يستفيد من هالقرار هم المعلمات والموظفات لأنهم يدفعون من راوتبهم السواقين حوالي ألفين او وأربع آلاف تسوق بنفسها وتوفر راتبها لنفسها اغلب المدرسات عندنا اشتروا سيارات
هلال[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 36 دقيقة
ماهي غريبة كيدهن عضيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9183 ] نشر منذ 25 دقيقة
زوجين بكيفهم …… لكن لا يجي يتبكبك عند الشرطة اذا صارت تحرشات او غيره