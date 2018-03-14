معلمة تخدع زوجها بحيلة غريبة ليعلمها قيادة السيارة

عادل الحربي(صدى):

تحايلت معلمة سعودية على زوجها ليعلمها قيادة السيارة، بشائعة أن الوزارة عممت على إدارتها المختلفة في كافة مناطق المملكة بإلزام منسوباتها بتعلم قيادة المركبة.

وتداولت الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل معها العديد من الناشطين، والتي جاء فيها أن المعلمة ابتكرت هذه الحيلة بمشاركة عدد من صديقاتها بعد رفض زوجها قيادتها للسيارة.

في السياق ذاته تفاعلت وزارة التعليم، وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إن ما يتم تداوله عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة غير صحيح، مضيفاً أن الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة.

وأشار إلى أن من واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة.