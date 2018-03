بالصور .. ميا طوق تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

نورة الشهري(صدى):

أبهرت المذيعة والمطربة اللبنانية ميا طوق محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحدث جلسة تصوير لها داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة مع المصور الشاب سامح سليم.

حيث ارتدت ميا خلال جلسة التصوير سواريه من تصميم شريف نصر أضفى لها إطلالة ملائكية ساحرة تتماشي مع برأة ملامحها.

مع العلم أن ميا تستعد الآن لطرح أغنية جديدة بعنوان ” نجمة السيما ” كلمات ولحن محمد رحيم ومن إنتاج ياسر الحريري ” امازون ” في أول تعاون بينهما حيث من المقرر أن يتم تصويرها بالقاهرة كفيديو كليب وطرحها ضمن ألبومها القادم.

والجدير بالذكر أن ميا طوق بدأت مشوارها كموديل لبنانية، وهي خريجة إعلام و ضمن فريق برنامج take me out الأكثر جدلًا علي قناتي lbc وldc اللبنانية.