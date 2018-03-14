” تعليم شقراء ” تتدخل لإنهاء مهزلة معلمة الأحياء بثانوية ” ثرمداء “

عادل الحربي(صدى):

استجابت إدارة تعليم شقراء، لنداء طالبات ثانوية ” ثرمداء ” بشأن توفير معلمة أحياء في المدرسة، حيث أشرن إلى عدم تدريسهن المادة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتدخلت الإدارة لإنهاء معاناة الطالبات، بندب معلمة أحياء تعمل في متوسطة مرات، بتدريس الطالبات في الثانوية المذكورة، وقد باشرت علمها منذ يومين.

يشار إلى أولياء الأمور قد اشتكوا من عدم وجود المعلمة للصفين الثالث والثاني الثانوي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، ما نتج عنه توقف تدريس المادة لمدة تقارب شهرين، وعدم اختبار الطالبات الفترة الأولى، مؤكدين أن هذا الأمر يعد تقصيراً كبيراً في حقهن.