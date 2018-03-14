شرطة الرياض تطيح بـ 3 متهمين في قضايا جنائية منفصلة

سعيد العجل(صدى):

تواصل شرطة منطقة الرياض جهودها في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها , وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لتحقيق الشمولية في أداء المهام فقد تمكنت كل من إدارة درويات أمن المحافظات والقوة المكلفة بمهام الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” وخلال (٢٤) ساعة الماضية من ضبط (ثلاثة) متهمين في قضايا جنائية منفصلة عن بعضها.

وفي التفاصيل, ألقت شعبة دوريات محافظة الدلم القبض على (مقيم بنجلاديشي الجنسية) في كمين محكم بعد توفر معلومات تم التحقق من صحتها عن قيامه باستخراج شرائح اتصال مخالفة لعدد من شركات الاتصالات المشغلة في المملكة , وضبط بحوزته على عدد (١٥٠) شريحة اتصال معده ومهيئة للبيع.

وفي تنوعٍ للضبط الأمني، أسفرت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة عطفاً على ما تحققه من نتائج في ضبط المخالفين من القبض على (مواطنين/في العقد الثاني والثالث من العمر) في حي منفوحة وسط العاصمة الرياض أحدهما متهم بقضية سرقة مركبة عثر عليها بقيادته ، والآخر مطلوب على ذمة قضية جنائية ، جرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.