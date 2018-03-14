القبض على عروس منحوسة قبل حفل زفافها

واشنطن(صدى):

أٌتهمت عروس أمريكية منحوسة بالقيادة تحت تأثير الكحول اثناء ذهابها إلى حفل زفافها، حيث تم إلقاء القبض عليها من قبل شرطة ولاية لويزيانا .

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن العروس ” أمبر يونج” البالغة من العمر 32 عاما ربما تكون متورطة في حادث تحطم 3 سيارات، وتم تكبيلها بالأصفاد ووضعها في سيارة الشرطة.

وكشف المتحدث باسم الشرطة في تصريحات إعلامية، إن أحد الأشخاص أصيب بجروح طفيفة في الحادث، حيث تم سحب عينة من دم امبر وتم إطلاق سراحها في النهاية.