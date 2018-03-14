القبض على عروس منحوسة قبل حفل زفافها
أٌتهمت عروس أمريكية منحوسة بالقيادة تحت تأثير الكحول اثناء ذهابها إلى حفل زفافها، حيث تم إلقاء القبض عليها من قبل شرطة ولاية لويزيانا .
وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن العروس ” أمبر يونج” البالغة من العمر 32 عاما ربما تكون متورطة في حادث تحطم 3 سيارات، وتم تكبيلها بالأصفاد ووضعها في سيارة الشرطة.
وكشف المتحدث باسم الشرطة في تصريحات إعلامية، إن أحد الأشخاص أصيب بجروح طفيفة في الحادث، حيث تم سحب عينة من دم امبر وتم إطلاق سراحها في النهاية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2836 ] نشر منذ 2 ساعتين
من المفترض تسليمها للعريس مكبله بالاصفاد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26173 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخارجنا
عروس وتشرب كحول بدل تكحل يعونها. وتسوق سياره
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2836 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
تكحيل العيون مايخفف من الصدمه–تشرب الكحول لتخفيف الألم-هذا لو فيه الم أصلا ماراح من زماااااان-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26173 ] نشر منذ 1 ساعة
من المعروف ان العروس تكون في احلى حله وزينه. ومن اقوى الزينه الكحل
بو رياض الواسي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ياويل حالي هذا وقته شربانه الاخت يوم زفافها لو خليتي السكره اخر الليل يكون احسن الله لايبلانا…………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رند[ عدد التعليقات: 8427 ] نشر منذ 1 ساعة
ربما تكون متورطة وتم ’’تكبيلها بالأصفاد’’🤔
مافيه ششئ إسمه ربما تكون متورطة هي بعد وافقت ع الزواج تعتبر ’’متورطة’’
وسـوف يتم ’’ تكبيلها ’’ بالأصفاد حتى نهاية العمر مع الأشغال الشاقهههه😂🤣🤣