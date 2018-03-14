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القبض على عروس منحوسة قبل حفل زفافها

القبض على عروس منحوسة قبل حفل زفافها
واشنطن(صدى):

أٌتهمت عروس أمريكية منحوسة بالقيادة تحت تأثير الكحول اثناء ذهابها إلى حفل زفافها، حيث تم إلقاء القبض عليها من قبل شرطة ولاية لويزيانا .

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن العروس ” أمبر يونج” البالغة من العمر 32 عاما ربما تكون متورطة في حادث تحطم 3 سيارات، وتم تكبيلها بالأصفاد ووضعها في سيارة الشرطة.

وكشف المتحدث باسم الشرطة في تصريحات إعلامية، إن أحد الأشخاص أصيب بجروح طفيفة في الحادث، حيث تم سحب عينة من دم امبر وتم إطلاق سراحها في النهاية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2836 ] نشر منذ 2 ساعتين

من المفترض تسليمها للعريس مكبله بالاصفاد

[ عدد التعليقات: 2836 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه
تكحيل العيون مايخفف من الصدمه–تشرب الكحول لتخفيف الألم-هذا لو فيه الم أصلا ماراح من زماااااان-

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ياويل حالي هذا وقته شربانه الاخت يوم زفافها لو خليتي السكره اخر الليل يكون احسن الله لايبلانا…………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ عدد التعليقات: 8427 ] نشر منذ 1 ساعة

ربما تكون متورطة وتم ’’تكبيلها بالأصفاد’’🤔
مافيه ششئ إسمه ربما تكون متورطة هي بعد وافقت ع الزواج تعتبر ’’متورطة’’
وسـوف يتم ’’ تكبيلها ’’ بالأصفاد حتى نهاية العمر مع الأشغال الشاقهههه😂🤣🤣

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