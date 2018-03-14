كبار المسؤولين يتحملون ضريبة ” القيمة المضافة ” عند شراء سيارة لتأمين تنقلاتهم

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، أن كبار المسؤولين بالدولة، سيتحملون دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء سيارة لتأمين تنقلاتهم، وذلك في حالة زيادة مبلغ الشراء عن التكلفة المخصصة، وفقًا لمرتبة أو رتبة كل منهم.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية ستقوم بدفع المبلغ المخصص نظاماً للمرتبة أو الرتبة التي يشغلها المسؤول، عند تأمين سيارات لتنقلات كبار المسؤولين بالدولة، ذلك بالإضافة لتحملها مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

فيما أوضحت المصادر، أنه في حالة زيادة المبلغ عن التكلفة المخصصة نظامًا، فإن المسؤول سيتحمل تكلفة الدفع من حسابه الشخصي، مع إيضاح ذلك بالتعاميد الصادرة بهذا الشأن من الجهات الحكومية بهدف تأمين السيارات.

يشار إلى أن المملكة، كانت قد بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، اعتبارًا من مطلع العام الجاري.