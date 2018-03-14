ربحية البنوك السعودية الأعلى خليجيا.. وتوقعات بنموها

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية، عن توقعاتها بشأن الاقتصاد السعودي خلال 2018م، ومعدل نمو البنوك السعودية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري أن ربحية البنوك السعودية ستبقى الأعلى خليجيًا، حيث سيعزز استقرار الربحية والنمو المعتدل للقوض كفاية رأس المال القوية للبنوك.

كما توقعت زيادةمحفظة القروض لد اللنوك بنسبة 4% مقارنة بانخفاضها بنسبة 1% خلال العام الماضي 2017، قائله ” النظرة المستقبلية للبنوك السعودية مستقرة مع عودة الاقتصاد إلى النمو “.

وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي في العام الحالي سيدفعان نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.3% في 2018 مقارنة بتراجعه 7% العام الماضي.