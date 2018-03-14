قبل موقعة كأس الملك بأيام.. الباطن يطلب 5مليون ريال لنقل ملعب المباراة

ماجد محمد(صدى):

قبل أيام من انطلاق مواجهة الباطن والاتحاد في إطار نصف نهائي كأس الملك، مازالت مشكلة ملعب المباراة قائمة.

وكشفت مصادر في هذا الصدد أن إدارة الباطن طالبت العميد بـ 5 مليون ريال، بجانب الحصول على دخل المباراة؛ مقابل نقل المواجهة من ملعب الباطن إلى جدة.

وأكدت المصادر أن تلك الشروط سيتم رفضها من جانب الاتحاد، الذي يرى أن دخل المباراة كافي؛ حيث أنه سيكون مجزيًا في ظل حضور جماهيري ضخم.

وحتى الأن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن ملعب المباراة الذي سيشهد مواجهة نصف نهائي كأس الملك بين الاتحاد والباطن.