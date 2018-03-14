إسناد تشغيل العمل عن بعد إلى القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار بإسناد تشغيل العمل، عن بعد إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال شركات متخصصة؛ لتحقيق الاستفادة من المشروع؛ الذي يهدف لتوظيف نحو 50 ألف موظف وموظفة، خلال الأربع سنوات المقبلة.

ويجدر الإشارة، إلى أن المشروع يستهدف، شريحة جديدة من المنشآت، في سوق العمل، ودعم مفهوم العمل عن بعد ونماذجه المختلفة، ودعم مزودي.

يُذكر أن المشروع، يتضمن تشغيل برنامج العمل عن بعد والبوابة الإلكترونية، للبرنامج ونظام خدمة العملاء، وطرحت الوزارة المشروع، في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة.