نجاح عملية زراعة صمام أورطي لسبعينية بمجمع الملك عبدالله الطبي

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي لعلاج أمراض وجراحة القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إجراء أول حالة لزراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة المعروفة عالمياً بـ TAVI ، وذلك على مستوى مستشفيات صحة جدة، حيث تم إجراء عملية زراعة صمام أورطي لمريضة تبلغ من 78 عام، كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس لفترة طويلة عند بذل أي مجهود.

ونظراً لحالة المريضة التي تعـد من الحالات ذات الخطورة العالية في حال إجراء عملية استبدال الصمام بجراحة القلب التقليدية، فقد أجريت للمريضة قسطرة بطريقة أقل خطورة، وأن الصمام الذي تم استخدامه آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، حيث يمتاز بصغر قطره البالغ 14 فرنش وهي الوحدة لقياس حجم القسطرة، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – مع متابعة وإشراف مستمرة لحالة المريضة بعد العملية.

يذكر أن هذه العملية تعد من الإجراءات التخصصية المتقدمة في مجال الرعاية القلبية المعروفة عالمياً، وبادرة أمل جديدة لمرضى القلب، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في علاج مرضى القلب وجميع التخصصات الطبية الأخرى.