رغم وحدة مرجعهم.. نظام ” الأسد ” يتبرأ من قطر رياضيا

نواف السالم(صدى):

لم يشفع تأييد قطر لإيران بشكل دائم، والتحالف الذي تقيمه معها عند النظام السوري القاتل لالآف من شعبه كل يوم، حيث ظهر هذا جلياً عندما رفض الاتحاد الرياضي السوري اتفاقية مشترك مع الجانب القطري.

وأعلن الاتحاد الرياضي السوري، رفضه لاتفاقية ثنائية بين رئيس اتحاد كرة القدم السوري صلاح رمضان مع نظيره القطري، أمس الثلاثاء، نظراً لأنها تمت دون إعلام القيادة الرياضية.

وكشف الاتحاد السوري عن تبرؤه من الاتفاقية في بيان له، مشيراً إلى أن لم يكن على علم مسبق بها.

يذكر أن الرياضة كانت ثاني بوابات تطبيع النظام القطري مع الإسرائيليين، عقب بوابة الاقتصاد، حيث تستخدم الدوحة هذه البوابة لتمرير الأجندات السياسية.