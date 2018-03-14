قبل قدومه إلى جدة.. جون سينا يوجه رسالة للشعب
يشهد شهر إبريل القادم، حدث كبير ومثير، على أراضي المملكة، بتواجد أكبر نجوم المصارعة في تاريخ الـ WWE.
ومن المقرر أن يقام في الـ 27 من شهر إبريل المقبل أكبر تجمع لأكثر من 50 مصارع، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة؛ لتقديم أعظم ” رويال رامبل ” في تاريخ المصارعة.
ومن بين المصارعين القادمين لجدة، المصارع الأكثر جماهيرية جون سينا؛ والذي وجه رسالة خاصة للشعب السعودي قبيل قدومه في إبريل.
ووجه ” سينا ” الشكر في رسالته للمملكة على استضافتها لمثل هذا الحدث العظيم، مشيرًا إلى أن الجماهير في المملكة ستشاهد في ليلة واحدة كل نجوم المصارعة في الـ WWE.
ومن المرتقب أن تنظم الـ WWE الفعاليات بشكل متميز ومختلف عن السابق، من حيث الإنتاج والإخراج.
يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة وقعت اتفاقية مع WWE ؛ تتضمن إقامة منافسات المصاعرة الحرة بشكل حصري بالمملكة على مدار10 سنوات.
ابو منار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
وانا ارد عليك الله لايحيك ولايبارك في اللي جابك عندنا انتم اهل فساد والله يلعنكم جميع ورحم الله الرجال اهل الغيرة والمرؤه
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 26 دقيقة
ابشر باذبيحه ….
لازوم يعطيني تحت قبل دخوله الملعب