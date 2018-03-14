مدير تعليم مكة يفتتح معرض الأولمبياد للخط العربي والزخرفة الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي معرض الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية على مستوى المملكة لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات ويُشارك فيه 67 طالبة من مختلف مراحل التعليم .

ورحب المدير العام بالمشاركات في هذه المسابقة مبدياً سعادة إدارة تعليم مكة باستضافة هذا الأولمبياد والذي تقيمه وزارة التعليم سنوياً لتعميق هذه القيمة العظيمة في نفوس الطلاب والطالبات من حيث العناية بالخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وقال الحارثي لاشك أن هذه المسابقة من القيم الأصيلة التي تستهدفها وزارة التعليم بالعناية والرعاية وإقامة المسابقات فيها حتى تكون منطلقاً لبناء شخصية إسلامية سعودية تحتفظ بالقيم والأصالة.

وأضاف الحارثي أن مكة هي منطلق نور الإسلام ومنها انطلق كل خير وماهذه المسابقة التي تشارك فيها جميع محافظات ومناطق المملكة إلا دليل اهتمام بهذه القيمة؛ ويسعدنا في إدارة تعليم مكة أن نقدم في هذه المسابقة كل الدعم والمساندة حيث يشارك من مكة أساتذة أفاضل ومشرفين أكفاء يساهمون مع أخواتهم في إدارة النشاط الطلابي لإنجاح هذه المسابقة وتفعيلها بالشكل المناسب.

وشكر الأستاذ محمد الحارثي إدارة النشاط الطلابي الحاضرين في حفل الافتتاح ومَن خلفهم القائمين بكل جد وإبداع على هذه المسابقة ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات اللاتي قدمن هذه المسابقة بهذا الشكل الجميل وهذه الاحتفالية الرائعة ومن خلفهن وكالة الوزارة للتعليم ممثلة في الإدارة العامة لنشاط الطالبات سائلاً الله أن يُبارك في الجهود وأن يسدد الخُطى وأن يجعل هذه المسابقة عوناً لبناتنا الطالبات في المحافظة على شخصيتهن الإسلامية والسعودية وتكون منطلقاً للمنافسات الإقليمية والدولية وأن يكون لمكة السبق والأولوية في أفضل الأعمال والمبادرات في هذا الشأن.

بعدها كرم راعي الحفل المحكمين والمبادرين في أولمبياد الخط العربي والزخرفة وهم:

أولا : المبادرون

رجل الأعمال المبادر الأستاذ محمد بن حسن مطر

رجل الأعمال المبادر الدكتور بكر بن عبدالغني الصائغ

ثانيا : المحكمون

الدكتور عبدالله بن رده الحارثي مدير مكتب التعليم بشمال مكة

الأستاذ إبراهيم بن علي العرافي المعلم والخطاط بالحرم المكي

الأستاذ مختار عالم مفيض الخطاط بكسوة الكعبة

الدكتور جلال فخري فلمبان من جامعة أم القرى قسم التربية الفنية

المهندس الأستاذ علوي أبو بكر المصعبي

الدكتور أحمد طاهر الخضري من جامعة أم القرى قسم القراءات

الدكتور محمد علي يوسف الجرجاوي من جامعة أم القرى قسم التربية الفنية

الخطاط الأستاذ ماجد الأهدل

ثم تجول المدير العام والحضور بين أركان المعرض مبدياً إعجابه بما أبدعته أيدي الطالبات المشاركات في هذه المسابقة .