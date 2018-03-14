حقيقة إجبار منسوبات ” التعليم ” على القيادة

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، حقيقة الأنباء المتداولة عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة، مؤكداً أنها غير صحيحة.

وأشار ” العصيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” إلى أن الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة، مضيفاً : ” من واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة “.