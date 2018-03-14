حقيقة إجبار منسوبات ” التعليم ” على القيادة
أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، حقيقة الأنباء المتداولة عن إلزام وزارة التعليم لمنسوباتها بالقيادة، مؤكداً أنها غير صحيحة.
وأشار ” العصيمي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” إلى أن الوزارة تضم عدداً كبيراً من منسوباتها والمتوقع استفادتهن من الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة، مضيفاً : ” من واجب الوزارة التثقيفي والتعريفي المشاركة في توعيتهن بما يكفل لهن الأمان والسلامة “.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 2 ساعتين
مابقى الا هي إجبار محارمي على القيادة المفروض يعاقب من يصدر اخبار كاذبة انشاءالله راسي يشم الهوى اهل بيتي احد يسوق مافيه مخلوق على وجه الارض يلزم احد ان تقود محارمة ٠
هذه الايه منحوته نحت بقلبي الى ان ألقي ربي
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون(
رند[ عدد التعليقات: 8427 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا اللي سمعته إن القيادة إلزامي للطالبات وليس منسوبات التعليم🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 2 ساعتين
السماح بالقياده اختياري وليس اجباري -حتى في الدول المتحرره لم يلزموا النساء بالقياده-لكن فيه ناس تحب تصطاد في الماء العطر-
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 2 ساعتين
السياره وسيله نقل مثلها مثل الابل والخيول ماهي عيب ولاحرام يقودها رجل اوامراه الايه للمؤمنين والمؤمن يعمل الاعمال الصالحه وينصح اهله اللي يحرم الحلال النار مثواه
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 1 ساعة
الفتوى اخذه من بن باز وبن عثيمين جعلهم الله في جنة الفردوس الى ان ألقي ربي والحمد لله بجميع أموري اخذ بفتواهم وأحس برحه جمعنا الله بهم انشاء الله في جنات النعيم وأي شي بغيرهم لا التفت ٠
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
لوانهم احياء كان افتوا بجوازها تري اللي يفتون يجنهد يخطي ويصيب وفتواه ليست ملزمه اللي بياخذ بها واللي بياخذ بغيرها اللي واجب وملزم للمسلم القران والاحاديث الصحيحه ومااجمعوا الئمه الاربعه والمسلمين عليه
المر[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
الائمه للمذاهب الاربعه
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 49 دقيقة
هل كان على وقتهم جمال او سيارات ٠
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 42 دقيقة
أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء – فإن ذلك غير جائز، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، وأن يحرص على إبراء ذمته، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه، وقد أثر عن بعض السلف قوله: (من تتبع رخص العلماء فقد تزندق).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.