عادل الحربي(صدى):

كشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري للأفراد بنسبة 70% ، حيث أنه يتراوح ما بين 70 مليارًا في نهاية 2013 إلى 121 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن البنوك توسعت في منح التمويل العقاري للأفراد بشكل كبير ومناسب لاحتياجاتهم، وبلغ حجم الالتزام القائم على القروض خلال الفترة ما بين 2015-2017 نحو 19 مليار ريال.

وأشار طلعت حافظ، إلى أن تحويل التمويل العقاري عبر البنوك أدى إلى تقليص الانتظار من 10 إلى 5 سنوات، مؤكدًا على عدم تغير أسلوب الإقراض، إذ لا زال القرض كما هو 500 ألف ريال وبدون فوائد، كما نفى صحة تردد البنوك في منح قروض البناء الذاتي.