بالفيديو.. رجل يشوه جثة زوجته بطريقة بشعة

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على قتل زوجته بوحشية ، حيث قام بتقطيع سيقانها وذراعيها وجلد راسها وشق معدتها عقب قتلها بالمطرقة .

وكان عثر عدد من الأطفال والجيران الجثة المشوهة للزوجة ، وعقب الأتصال بالشرطة ، تم ضبط الزوج الذي أعترف بجريمته .

وقالالزوج في تصريحات إعلامية عقب ضبطه ، إنه كان غاضبا من أن زوجته غير قادرة على الإنجاب وأراد فحص رحمها، بالإضافة إلى ذلك، كان الزوج يرى زوجته بوجه ماعز لذلك سلخ وجهها ليعرف ماذا يوجد خلفه.

وصرح أنه شعر بالارتياح بعد قتلها ولا يشعر بأي ندم على الإطلاق.

في حين عثرت الشرطة على سكين ومطرقة في مسرح الجريمة، وسيواجه المشتبه به اتهامات بالقتل.