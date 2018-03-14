تركي آل الشيخ عن الأهلي المصري: ” اللي يلعب معانا يستحمل “

ماجد محمد(صدى):

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بتواجده داخل النادي الأهلي المصري، في أول زيارة له منذ أصبح رئيساً شرفياً له.

وقال آل الشيخ، لبرنامج ” مع شوبير” على قناة صدى البلد المصرية، مساء أمس الثلاثاء: “اتفقت مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، على أمور كثيرة لصالح الكرة المصرية والنادي الأهلي”.

وتعليقاً على نجاح الأهلي المصري في التجديد للاعبيه أحمد فتحي وعبدالله السعيد، قال:” هناك أربعة لاعبين من العيار الثقيل جايين للأهلي الفترة القادمة من العيار الثقيل”، مُتابعاً، ” اللي يلعب معانا يستحمل”.