إدارة MBC تلقي خطابا داخليا لتوضيح جدولها بشأن مسلسل ” آل سعود “

نورة الشهري (صدى):

وجه الرئيس التنفيذي لمجموعة ” MBC ” سام بارنيت خطابًا إلى العاملين بالمجموعة بشرهم فيها بعام جديد أكثر نجاحًا، معلنًا عن بدء التخطيط لإنتاج عمل درامي ضخم عن ” آل سعود “.

وشكر المدير التنفيذي العاملين على “ما تحملوه خلال العام الماضي”، مشيرًا إلى أن مالك المجموعة وليد البراهيم وجه بصرف مكافأة لهم، بالتزامن مع زيادة رواتبهم لمواجهة أعباء التضخم، وفق ما جاء بالخطاب الذي حصلت ” عاجل ” على نصه من مصادرها الخاصة.

واستهل سام بارنيت خطابه قائلًا: ” بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهناها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، تمكّنت مجموعتنا، الرائدة بموظفيها المتميّزين، من الاحتفاظ بريادتها وعزيمتها والبقاء دائماً على عهد الوفاء “، مضيفًا:” مع توالي سلسلة التحديات التي مررنا بها، ابتداءً من اعتمادنا لسياسة “تخفيض النفقات” ومواجهتنا لـ”تراجع الإيرادات والمداخيل”، وصولاً إلى الصعوبات التي واجهت مجلس إدارتنا، صمدنا خلال عام واحد أمام مروحة واسعة من التحديات التي ربما فاقت بشدّتها ما تعرّضت له المجموعة خلال العقدين المنصرمين”.