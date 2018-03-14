” يوتيوب ” يجد حلا لوقف انتشار الخدع والقصص المزيفة

متابعات(صدى):

يعتزم موقع يوتيوب عرض نصوص من مقالات ” ويكيبيديا ” ومواقع أخرى إلى جانب بعض ملفات الفيديو في غضون أسبوعين، لمحاربة الخدع ونظريات المؤامرة على الموقع.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ألفابت ،أمس الثلاثاء، أن يوتيوب سيقدم وجهة نظر بديلة لتسجيلات مصورة تشكك في العلم أو تصف مؤامرات بخصوص أحداث مثل هبوط أمريكا على سطح القمر.

وأوضحت أن إشارات المعلومات ستطرح أولا موضوعات يتوافر بخصوصها عدد كبير من ملفات الفيديو على موقع يوتيوب، مضيفة : ” سيظل بمقدور الناس مشاهدة ملفات الفيديو لكن سيكون لديهم في الواقع إمكانية للحصول على معلومات إضافية “.

يذكر أنه تقدمت العديد من الطلبات لموقع يوتيوب للمساعدة في وقف انتشار الخدع والقصص الإخبارية المزيفة.