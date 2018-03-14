اليوم.. يوفنتوس يقترب من صدارة الدوي الإيطالي على حساب أتالانتا

ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريقا يوفنتوس ونظيره أتالانتا على ملعب ” يوفنتوس أرينا “، فى تمام السابعة مساء، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 26 من الدورى الإيطالي، والتي كان مقررًا إقامتها منذ 3 أسابيع، ولكن تم تأجيلها بسبب هطول الثلوج بكثافة على ملعب السيدة العجوز.

ويسعى يوفنتوس للقتال بكل قوته للفوز بمباراة اليوم أمام أتالانتا، لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، بعد أن كان قد نجح فى خطفها من نابولى بصعوبة ليلة الأحد الماضى.

وكان يوفنتوس قد نجح فى خطف صدارة الدوري الإيطالي، ليلة الأحد الماضى، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، بعد أن تمكن من الفوز على أودينيزي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة ويتخطى نابولي الذى خسر أمام روما بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع إنتر ميلان بدون أهداف، فى مباراتيه الأخيرتين بالكالتشيو.