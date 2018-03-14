وفاة العالم الفيزيائي ” هوكينغ ” عن عمر يناهز الـ 76 عاما

لندن(صدى):

توفي اليوم الأربعاء، عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن عمر يناهز 76 عاما، والذي عان طوال حياته من مرض ” العصبون ” الحركي الذي سبب له شللا تدريجيًا منذ كان في عامه الحادي والعشرون.

يذكر أنه عندما تم تشخيص مرض العصب الحركي الذي عانى منه هوكينغ منذ عام 1963، تنبأ الأطباء حينها بأنه لن يعش سوى عامين فقط، لكنه عاش حتى اليوم.

وحاز على العديد من الجوائز العلمية والأكاديمية، منها قلادة ألبرت أينشتاين والميدالية الذهبية للجمعية الفلكية الملكية وجائزة وولف في الفيزيا، وجائزة أمير أستورياس في كونكورد.