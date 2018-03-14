بعد قرار توطين منافذ تأجير السيارات.. 20 ألف ريال غرامة المخالفة

عادل الحربي (صدى):

تزامنا مع قرار توطين منافذ تأجير السيارات، قام مفتشو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالانتهاء من زيارة نحو 90% من مكاتب التأجير لتوعيتهم وإشعارهم بالقرار.

وتأتي تلك الزيارات تمهيدا لبدء زيارات التفتيش وتطبيق الغرامات مطلع الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والأمانات والجهات الأمنية في وزارة الداخلية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن عقوبة المخالفين للقرار ستكون 20 ألف ريال عن كل عامل أجنبي سيوجد في المحل، وتتضاعف الغرامات عند وجود العامل ذاته لأكثر من مرة، على غرار العقوبات التي طُبقت في سعودة قطاع الاتصالات.

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