بالصور..بعد مرور 55 عاماً على تأسيسها..أمير الرياض: ” غازكو ” فخر للوطن

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم احتفال شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بمرور 55 عاماً على تأسيسها، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” محمد بن عمير العتيبي في كلمته خلال الحفل , حجم القوى العاملة في الشركة اليوم بحوالي 2300 موظف وموظفة تبلغ نسبة المواطنين منهم 60% , معرباً عن بالغ فخره واعتزازه بأن جميع الوظائف القيادية في الشركة تشغلها كفاءات سعودية مؤهلة ، وقال : ” إن القوى البشرية لشركة الغاز اليوم هي الطاقة الفاعلة – بإذن الله تعالى – التي ستلبي التطلعات المستقبلية لعملائنا الكرام وتحقق أداءً مميزاً مرضياً لمساهمي الشركة , ولتحقيق رؤيتها الجديدة بأن تكون الشركة الرائدة لحلول الغاز في المنطقة، التي تقود نمو القطاع والابتكار فيه ” .

من جهته أعلن الرئيسِ التنفيذيِّ لـ ” غازكو ” الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي خلال كلمته عن برامج أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 وهي برنامجُ التميزِ التشغيليِّ الذي يستهدفُ أن تكونَ “غازكو” مركزَ التميزِ في المنطقةِ والداعمِ للتطويرِ والابتكارِ وتوفيرِ حلولٍ ذكيةٍ تضمن استدامةَ الإمداداتِ وكفاءةَ التشغيلِ وبرنامجُ التحولِ التجاريِّ الذي يستهدفُ توفيرَ أفضلِ الخَدَماتِ والحلولِ التي يتطلبُها سوقُ الغازِ في المملكة، والعملُ في سوقٍ تنافسيةٍ تحققُ أعلى درجاتِ رضى العميلِ.

وأشار إلى برنامجُ التحول الرَّقَمِيِّ “آفاق” والذي يهدفُ إلى أتمتةِ جميعِ الإجراءات والعمليات في جميع قطاعات الشركة ، من خلال التركيز على الخدمات المقدمة العميل، وتطوير الإجراءات بما يتوافقُ مع أفضلِ المعاييرِ والممارسات العالمية في قطاع توزيع الغاز، وتحسين تجربة العملاءِ من خلال توفير خَدَماتٍ الكترونيةٍ نوعيةٍ، وتمكين العاملين في الشركة من التعامل مع الأنظمة التَّقَنيةِ لرفعِ كفاءةِ التشغيلِ.

وأوضح النجيدي أن الشركة أنجزت في عام 2017 إجماليُّ كميات الغازِ المنقولةِ بلغ أكثر من مليون و300 ألفِ طنٍّ ومسافاتِ لأسطول ناقلاتِ الغازِ بلغت أكثر من 80 مليون كيلو متر كما حدثت “غازكو” أسطولَ ناقلاتِها وشاحناتِ التعبئةِ خلال العام ليبلغَ عددُها الإجماليِّ (693) ناقلةِ وشاحنة غاز تعمل على مدارِ الساعةِ بالإضافة إلى تأهيلَ ما يزيدُ عن مليونِ و 300 ألف اسطوانةِ غازٍ من خلال ورشتِها المركزيةِ عالية التجهيز والكفاءة في الرياض والتي احتفلت مؤخراً بإعادة تأهيل 12 مليون أسطوانة منذ إنشائها.

وأشار إلى أن عام 2017م كان أحدَ العلاماتِ الفارقةِ في مسيرةِ شركةِ الغازِ والتصنيعِ الأهليةِ التطويريةِ، حيث أتمتِ الشركةُ خلالَه عدداً من المشاريع الاستراتيجية المتعلقةِ بتطويرِ خطوطِ التعبئةِ ومناطقِ مناولة الغازِ، إضافةً إلى استمرار المشروع الاستراتيجي برفع الطاقة التخزينة ، الذي إبتدأ من المدينة المنورة ثم جدة والآن أمتد إلى الرياض كأكبر مشروعٍ للخزن في تاريخ الشركة في محطة الرياض.

كما أطلقت “غازكو” ضمنَ مشاريعِها التي فاقت ميزانيتُها النصفَ مليارِ ريالٍ، حِزْمةً من المشاريعِ التي تهدف إلى تطويرِ أنظمةِ الأمنِ والسلامةِ وفقَ أحدثِ المعاييرِ المعتمدة من الهيئةِ العليا للأمنِ الصناعيِّ وبإشرافٍ مباشِرٍ منها ، وبالعمل مع أفضلِ الشركاتِ العالميةِ والمحليةِ المتخصصةِ ، ومن تلك المشاريعِ مشروعُ النظامِ الأمنيِّ المتكاملِ لفرعَيِ الرياضِ وأبها، ومشروعُ تحديثِ نظامِ الإنذارِ والإطفاءِ بفرعَيِ القصيمِ وأبها.

وتضمن الحفل فيلماً عن تاريخ الشركة ومراحل تطورها خلال الفترة الماضية ،كما كرم سمو أمير الرياض أبرز قيادي الشركة وموظفيها.

وفِي ختام الحفل أدلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتصريح صحفي قال فيه :” إن شركة الغاز فخر للوطن والذين قاموا عليها في البداية وأسسوا ودعموا في هذا المجال لهم التقدير والشكر دائما لأنهم أوجدوا شركة على مستوى عالي “.

وتابع : ” نحن الآن نقطف كل الثمار نتيجة عملهم وجهدهم الذي بذلوه وكذلك الزملاء الذين يقومون عليها الآن وجدوا الأمر أمامهم سهل بالجهد الذي بذلوه والدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – دائماً يقومون بهذه العطاءات وهؤلاء الرجال الذين أدوا هذا الدور وأنا اليوم أفخر وأتشرف أن أكون معهم بهذه المناسبة لأكرم من قاموا بالعمل وشرف لنا جميعا أن نقول للسابقين واللاحقين شكراً على ماقدمتم ” .