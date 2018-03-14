بالفيديو.. ذئب بشري يغتصب طفلة مغربية في الغابة حتى الموت

الرباط(صدى):

اعترض ذئب بشري طريق فتاة خلال عودتها من مدرستها إلى بيت عائلتها بضواحي مدينة مراكش المغربية، واختطفها إلى غابة مهجورة وقام باغتصابها ثم قتلها بطريقة بشعة ويتركها جثة مرمية.

لم تتجاوز الطفلة إسمهان الـ11 عاما، وهي تلميذة تدرس بالصف السادس بإحدى المدارس الابتدائية ضواحي مدينة مراكش، والتي لقيت مصرعها الأسبوع الماضي بطريقة مؤلمة، وخلفت وفاتها حالة من الصدمة في المغرب خاصة بعد تداول فيديو إعادة تمثيل الجريمة.