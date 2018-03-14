شروط الاستفادة من برنامج ” حضانة الأطفال “

علي القحطاني (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج قرة لحضانة الأطفال أثناء العمل.

وأكد ” هدف ” أن الموظفات اللائي تزيد رواتبهن عن 8 آلاف ريال لايمكنهن الاستفادة من البرنامج، كما يشترط أيضًا أن تكون المتقدمة موظفة في القطاع الخاص، ومسجلة في التأمينات الاجتماعية، وعمر الطفل من حديثي الولادة وحتى سن الرابعة، وبحد أقصى طفلان طوال فترة البرنامج.

ويتحمل برنامج ” قرة ” لحضانة الأطفال نيابة عن المرأة 80% من تكلفة حضانة الأطفال.