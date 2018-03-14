2.4 مليون يورو ثمن أغلى كاميرا في العالم

متابعات(صدى):

بيعت كاميرا من إنتاج شركة لايكا الألمانية تعود إلى 1923، في مزاد شهدته فيينا السبت الماضي، بسعر قياسي بلغ 2.4 مليون يورو لتصبح أغلى كاميرا في العالم حسب السمسار المسؤول عن الصفقة.

وطُرحت الكاميرا للبيع في المزاد بسعر أولي بلغ 400 ألف يورو.

والمشتري هاوٍ من أصل آسيوي طلب التحفظ على هويته، حسب دار فستليخت النمسوية، وهي من الأهم في العالم وتنظم بانتظام مزادات على طرازات قديمة ومميزة من آلات التصوير.

والكاميرا واحدة من 25 آلة تصوير مصنعة في 1923 أي قبل عامين من طرح الماركة الألمانية الشهيرة في الأسواق، ومن بين ثلاثة نماذج من هذه السلسلة حُفظت “بحالتها الأصلية”.

وكان الرقم القياسي السابق لآلة تصوير في المزادات لكاميرا من إنتاج شركة لايكا أيضاً في 1923 بيعت ب، 2.16 مليون يورو، في 2012، حسب دار فستليخت.

واشترى النمساوي اندرياس كوفمان في 2005 الشركة الألمانية في مرحلة كانت تسجل أداءً ضعيفاً، ونجح في إعادة الإطلاق التجاري للماركة المحببة لدى رواد التصوير الصحافي في العالم مثل روبرت كابا وهنري كارتييه بريسون.